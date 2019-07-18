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На стипендии имени Олега Подвинцева собрано 243 тыс. руб.

На формирование стипендиального фонда имени Олега Подвинцева удалось собрать 243 тыс. руб. Проект поддержали 111 человек, из которых 83 — выпускники историко-политологического факультета, 66 — выпускники кафедры политических наук.

Напомним, основатель политической школы Перми, профессор Олег Подвинцев скончался в 2018 году. Фонд целевого капитала ПГНИУ выступил с инициативой учредить ежегодную именную стипендию Олега Подвинцева для студентов историко-политологического факультета. Средства на стипендию будут направляться из фонда и пожертвований, собранных на вечере памяти.

Средства на стипендии поступили из Китая, США, Мальты, Чехии, Латвии и Франции. Собранная сумма направлена в Фонд целевого капитала ПГНИУ, из которого ежегодно будет выплачиваться стипендия талантливым студентам историко-политологического факультета ПГНИУ. При этом стипендиальный фонд продолжает пополняться. Осенью 2019 года будут сформулированы критерии назначения премии, в разработке которых примут участие сотрудники историко-политологического факультета и благотворители, участвующие в формировании стипендиального фонда.

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