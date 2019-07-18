В Краснодаре на 12 улицах запретят остановку и стоянку машин

С 1 октября 2019 года на участках 12 улиц Краснодара запретят остановку и стоянку транспортных средств на проезжей части. Как сообщили в мэрии, это сделают для того, чтобы увеличить пропускную способность данных улиц.

Речь идет об улицах Товарной, Карасунской (от Базовской до Леваневского и от Янковского до Седина), Кубанской Набережной (от здания № 222 до Тургенева), Уральской, 168/1, Братьев Дроздовых (в районе пересечения с Гоголя), Новокузнечной (от здания № 9 до Рашпилевской), Набережной, Челюскина, Кочубея, Котовского (от Гагарина до Красных Партизан) и Бабушкина (от 2-го проезда Пластуновского до Котовского).

Василий Хитрых