Экспорт швейцарских часов в июне упал до трехлетнего минимума

В июне экспорт часов из Швейцарии пережил рекордное снижение за последние три года — он снизился на 10,7%, до 1,7 млрд швейцарских франков ($1,7 млрд), такие данные опубликовала в четверг Федерация швейцарской часовой промышленности (.pdf). Особенно сильным оказалось снижение экспорта в некоторые страны: экспорт в Саудовскую Аравию упал на 46,8%, в Таиланд — на 36,8%, в Австрию — на 36,2%, в ОАЭ — на 33,9%, в Катар — на 32,1%, в Гонконг — на 26,8%, Россию — на 24,5%, Турцию — на 20%.

Снижение продаж затронуло все ценовые категории часов. Особенно негативное влияние на июньские результаты оказало значительное падение продаж в Гонконге, который занимает второе место по импорту часов из Швейцарии, это связано с политическим кризисом и массовыми протестами. По итогам же полугодия экспорт часов показал небольшой рост — на 1,4%, до 10 млрд франков ($10 млрд).

Яна Рождественская