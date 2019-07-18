Иностранец пытался провезти в Красноярск запрещенную Библию

Красноярский суд оштрафовал 23-летнего гражданина Узбекистана, пытавшегося провезти в Россию запрещенную литературу. Как сообщает Сибирское таможенное управление, весной этого года красноярские таможенники нашли в личных вещах молодого человека книгу «Библия: слово Бога или человека?», признанную в России экстремистской и запрещенную к ввозу на территорию Евразийского экономического союза. Иностранец заявил, что не знал этого, а литература досталась ему в наследство. Тем не менее, суд назначил ему административный штраф в 1 тыс. руб. и конфисковал книгу.

Илья Николаев