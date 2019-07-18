«Газпромнефть» практически восстановила свое положение на рынке АЗС Перми

Сеть АЗС «Газпромнефть» вновь наращивает количество сбытовых точек. По данным 59.ru, на сегодня в регионе функционирует 12 АЗС, вскоре откроются еще три.

Напомним, в 2018 году «Газпромнефть» приостановила продажу топлива в Пермском крае практически на всех заправках, объяснив это окончанием партнерского договора с пермским холдингом «Феникс Петролеум».

Еще в 2014 году сеть АЗС «Феникс Петролеум» пермского бизнесмена Николая Тихоновца заключила с «Газпромнефтью» договор коммерческой концессии. Фактически пермская компания приобрела франшизу и выплачивала крупной сети вознаграждение за пользование брендом на 15 АЗС. Еще две АЗС были оформлены через договор аренды. Закрытие заправок произошло на фоне судебных тяжб между федеральной компанией и пермским владельцем заправок. «Феникс Петролеум» проиграл спор ООО «Газпромнефть — региональные продажи».

Вновь открывшиеся АЗС теперь находятся в управлении сети «Газпромнефти».