В Челябинской области замедлилась инфляция

В июне годовая инфляция в Челябинской области снизилась по сравнению с предыдущим месяцев на 0,2 п.п. и составила 3,9%. В целом в Уральском федеральном округе она составила 4,2%, что ниже среднероссийского показателя (4,7%), сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Замедление темпов прироста цен в июне объясняется стабилизацией цен на мясо – спрос не оправдал летних ожиданий производителей, а также более сдержанного, чем в прошлом году, роста стоимости моторного топлива. Цены на фрукты (апельсины, яблоки, бананы) остаются выше, чем летом 2018 года. По данным ЦБ, на это повлиял высокий спрос на них в Европе поскольку из-за жаркой погоды, а также весенняя гибель урожая яблок в Польше. Кроме того, зафиксировано подорожание молочной продукции вместо традиционного весенне-летнего снижения.

Среди регионов УрФО только в Свердловской области зафиксирован показатель годового уровня инфляции выше среднероссийского уровня – 5,3%. Это объясняется более высоким спросом жителей Среднего Урала на легковые автомобили и туристические поездки.