В столице Приамурья из-за ливня ввели режим ЧС

В Благовещенске с 16 на 17 июля прошел сильный ливень. Ливневые системы и водоотводы частного сектора не справлялись с потоками воды, в результате были затоплены дороги, дворовые территории, дома, шесть детских садов, одна школа и гимназия. Некоторые районы города были обесточены в течение нескольких часов. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

По данным областного гидрометцентра, выпало не менее 60 мм осадков, или почти половина их месячной нормы. Прошедший дождь был характеризован как опасное метеорологическое явление.

Как пояснил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Амурской области Антон Остапенко, на 18 июля административные комиссии Благовещенска и Благовещенский пожарно-спасательный гарнизон обследовали 359 объектов. Это частные жилые дома, придворовые территории, социально значимые объекты. «Установлено, что вода полностью откачана со 122 объектов. Все социальные объекты работают в штатном режиме. Продолжается работа по 237 объектам. Силы и средства Благовещенского городского звена (МЧС) переведены в режим ЧС, главное управление МЧС России по Амурской области функционирует в режиме повышенной готовности»,— отметил Антон Остапенко.

В мэрии города заверяют, что населению оказывается адресная помощь, комиссии оценивают масштабы ущерба по каждому объекту. Для ликвидации последствий ЧС будут предусмотрены необходимые денежные средства из резервного фонда администрации города Благовещенска.

Майя Зорина, Благовещенск