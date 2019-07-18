В Челябинской области банки стали выдавать меньше потребкредитов

Количество потребительских кредитов, выданных в Челябинской области в первом полугодии, уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 0,2% и составило 257385. Такие данные приводит национальное бюро кредитных историй, проанализировавшее динамику количества предоставленных займов в 30 регионах, лидирующих по объемам потребкредитования.

Также отрицательная динамика зафиксирована в Свердловской (-3,1%), Нижегородской (-1%), Ленинградской (-0,9%) областях и Удмуртии (-3,7%). Лидерами роста стали Москва (18,3%), Тюменская (15,8%) и Омская (15,1%) области. По количеству выданных кредитов в топ-5 вошли столица, Московская область, Краснодарский край, Башкортостан и Татарстан.