Кандидат в губернаторы Ставрополья от ЛДПР подал документы в краевой избирком

Избирательная комиссия Ставропольского края приняла документы кандидата от ЛДПР для регистрации на выборы губернатора региона, сообщает пресс-служба госоргана. Партия выдвинула в кандидаты на эту должность Геннадия Ефимова.

Комиссия получила от кандидата листы поддержки, список подписавшихся за него людей, а также финансовый отчет о поступлении и расходовании избирательного фонда. Кроме того, господин Ефимов подал в избирком сведения о трех кандидатах в Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Один из них будет наделен полномочиями сенатора от Ставропольского края, если господина Ефимова выберут губернатором региона.

Выборы губернатора на Ставрополье пройдут 8 сентября.

Дарья Голякова