Сотрудники психологического центра в Омске подозреваются в похищении людей

В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников центра психологической помощи и реабилитации «Очаг», которые подозреваются в незаконном лишении свободы пациентов. Об этом сообщает омское управление Следственного комитета России.

Центр действовал в поселках Чернолучье и поселке Камышловский с 2017 года. При этом, как считают следователи, организация вела незаконную деятельность: ее руководитель не обладал специальными познаниями и методиками лечения от алкогольной и наркотический зависимости. Проводя якобы реабилитационные мероприятия по избавлению от алкоголизма и наркомании сотрудники центра насильно удерживали пациентов, полагает следствие: для ограничения свободы использовались замки, металлические решетки на окнах, наручники, которыми пациентов приковывали к кровати, а также гири, которые прикреплялись к ногам пациентов. «В случае неповиновения пациентов жестко избивали, запрещая при этом звонить родственникам»,— говорится в сообщении ведомства. За такие «услуги» подозреваемые брали с родственников зависимых лиц ежемесячную плату в 15-20 тыс. руб.

В июле при силовой поддержке бойцов Росгвардии подозреваемые были задержаны, а незаконно содержавшиеся в центре граждане освобождены. Пострадавшими от действий сотрудников «Очага» признаны восемь человек. В ходе обысков у подозреваемых обнаружены газовый пистолет и огнестрельное оружие, а также сильнодействующие медицинские препараты. Руководитель ООО «Очаг» помещен под домашний арест.

Оксана Павлова