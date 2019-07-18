X5 Retail Group запустила распределительный центр в Новгородской области

Компания X5 Retail Group запустила распределительный центр торговой сети «Пятёрочка» в Великом Новгороде. Площадь логистического центра составляет около 20 тыс. кв. м. Со кладов комплекса будут распределяться продукты в магазины «Пятерочка» на территории Новгородской, Тверской и Псковской областей.

В компании напомнили, что данный логистический комплекс – пятый в Северо-Западном федеральном округе. Новый центр позволит сократить затраты на перевозку продуктов, а также предоставить новые возможности локальным производителям.

В Новгородской области работает более 100 магазинов «Пятерочка», 34 из них находятся в Великом Новгороде.