Житель Динского района для получения инвалидности притворился онкобольным

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Динского района, подозреваемого в крупном мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Поводом для уголовного преследования мужчины стали результаты прокурорской проверки.

Как сообщили в ведомстве, житель Динского района предоставил в управление ПФР сведения о бессрочности установленной ему второй группы инвалидности в связи с наличием онкологического заболевания. Однако проверка выявила, что в Динской ЦРБ направление на медико-социальную экспертизу мужчине не выдавалось. По информации Клинического онкологического диспансера № 1 подозреваемый в медицинское учреждение не обращался и на учете не состоит.

Таким образом, незаконными действиями мужчине был причинен ущерб на сумму свыше 580 тыс. руб.

Василий Хитрых