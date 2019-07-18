Власти Ростова выдали разрешение на строительство многоэтажки на Пушкинской улице

В Ростове по ул. Пушкинская, 12 намерены построить 11-этажный жилой дом, соответствующее разрешение весной этого года получил Сергей Бовдурец. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

Как указано в документе, в 11-этажном доме будет 12 квартир. Общая площадь строительства составляет 3,4 тыс. кв м, общая площадь квартир — 1,9 тыс. кв. м. Разрешение на строительство действует до 30 июня 2020 года, после этого оно может быть продлено.

Всего во втором квартале 2019 года было выдано два новых разрешения на строительство жилых домов. Второе дано стройфирме «Кристина» — компания построит 12-этажный жилой дом с автостоянкой в Октябрьском районе, по ул. Целиноградская, 12/17. В доме будет 77 квартир. Общая площадь строительства — 7,3 тыс. кв. м., жилая площадь — 4,8 тыс. кв. м.

Кристина Федичкина