Банки стали меньше выдавать потребительские кредиты жителям Удмуртии в первом полугодии

По итогам первого полугодия 2019 года банки выдали на 3,7% меньше потребительских кредитов жителям Удмуртии, чем за тот же период прошлого года. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В Удмуртии отмечено самое большое падение среди 30 регионов России - лидеров по объемам выдачи потребкредитов. По количеству выданных потребкредитов Удмуртия занимает 27 место. Жители республики получили свыше 110 тысяч таких займов в банках.

В целом количество выданных российскими банками потребительских кредитов в первом полугодии составило 9,04 млн, что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. «По нашему мнению, отсутствие заметного роста выдачи потребительских кредитов в I полугодии 2019 года обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по "охлаждению" рынка розничного кредитования. В настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей»,— отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.