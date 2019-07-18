Новая инфекционная больница в Перми будет сдана в 2022 году

Региональные минстрой и минздрав утвердили план застройки территории инфекционной больницы. На территории медучреждения будет возведено 18 корпусов, в том числе 8 медицинских и 10 инженерно-технических. Самыми большими по площади станут пяти- и трёхэтажный стационары, четырёхэтажная поликлиника и лечебно-диагностический комплекс. Также проектировщиками предусмотрена комфортная транспортная коммуникация и сохранение существующих зеленых насаждений.

В здании поликлиники расположатся диагностический комплекс, помещения кафедры медицинского университета и административно-хозяйственный блок. В зону инфекционных корпусов вошли пятиэтажный корпус стационара на 200 коек с отделениями для пациентов с различными инфекциями и трёхэтажный корпус стационара на 100 коек для ВИЧ-инфицированных. У каждого из корпусов будет организовано приёмное отделение с приёмно-смотровыми боксами и боксами реанимации.

Сегодня действующая инфекционная больница в Перми находится в самом центре города, на улице Революции, 61. Она состоит из четырёх деревянных бараков 1913 года постройки, где лежат пациенты, и четырёх кирпичных зданий.

Напомним, в июне Управление капитального строительства Пермского края приступило к проектированию новой инфекционной больницы в Перми на 300 коек. К ноябрю проектные работы должны завершиться, после чего проект пройдёт государственную экспертизу. Предполагается, что в начале 2020 года в Кировском районе Перми, на улице Калинина, начнётся непосредственно строительство учреждения. Планируемый срок сдачи объекта – сентябрь 2022 года.