Регоператор пересчитал ошибочно начисленную плату за вывоз ТКО в Челябинской области

Регоператор по обращению с отходами ООО «Центр коммунального сервиса» провел перерасчет платы за вывоз ТКО в Челябинской области. Корректировка произошла из-за того, что в январе-феврале компания произвольно выставляла жителям счета, завышая количество прописанных в квартирах людей, сообщает пресс-служба челябинского УФАС России.

В челябинское УФАС России поступило более 40 заявлений от жителей Челябинска, Копейска, Южноуральска, Троицка и Увельского района о том, что регоператор выставил потребителям неверные счета на оплату услуг по вывозу отходов. В квитанциях было указано завышенное количество проживающих людей, по ряду адресов – от 5 до 15 человек, при том что фактически зарегистрировано было от 2 до 4 человек. То же самое произошло в городах Карабашского кластера – в Миассе, Чебаркуле и Златоусте. Антимонопольное ведомство выдало ЦКС предупреждение о недопустимости взимания необоснованной платы с населения.