В Ростовской области сотрудницу МВД осудили за доведение подростка до суицида

Бывшего инспектора отделения по делам несовершеннолетних отдела «Каменский» ГУ МВД России по Ростовской области Наталью Савенко признали виновной по п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом „Ъ-Юг“ сообщили в пресс-службе Каменского районного суда Ростовской области.

Суд назначил Наталье Савенко четыре года колонии общего режима с лишением звания капитана полиции. В колонию экс-сотрудница МВД отправится в 2028 году — после того, как ее младшая дочь достигнет совершеннолетия.

Как писал „Ъ-Юг“ ранее, в феврале 2018 года сотрудница полиции проводила проверку по сообщению, что местная жительница не выполняет родительские обязанности в отношении 13-летнего сына. Мальчик рассказал инспектору, что мать употребляет спиртное, и заявил, что домой возвращаться не хочет. Сотруднице полиции было известно, что у подростка есть родная тетя и бабушка, которые присматривают за ним и материально обеспечивают. Несмотря на это, она составила документы для помещения мальчика в учреждение для нуждающихся в социальной реабилитации. Из-за этого он покончил с собой.

Кристина Федичкина