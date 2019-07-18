Оператор мобильной связи из Краснодара привлекает инвесторов на 1 млрд рублей

Зарегистрированная в Краснодаре компания «Дэни колл» (владеет брендом оператора Danycom) сообщает о том, что размещение биржевых облигаций компании на «Московской бирже» начнется 23 июля. Общая номинальная стоимость ценных бумаг составляет 1 млрд руб., сообщается в пресс-релизе компании. Заявки от инвесторов на покупку бумаг ООО «Дэни колл» будут приниматься 19 июля с 10:00 до 17:00, стоимость каждой облигации — 1 тыс. руб. Срок обращения – три года. Предусмотрена возможность досрочного выкупа облигаций эмитентом по требованию владельцев через полтора года обращения.

Как сообщает финансовый директор группы компаний Danycom Андрей Романенко, средства от размещения будут направлены на увеличение доли зарубежного рынка SMS-агрегации и выход на европейский рынок мобильной связи, а также на расширение регионов присутствия оператора мобильной связи в России. «Планируется как получение соответствующих лицензий, так и покупка двух иностранных операторов и одного SMS-агрегатора», - рассказал господин Романенко.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в конце июня ООО «Дэни колл» увеличило номинальный объем выпуска облигаций с 0,5 млрд руб. до 1 млрд руб. Соответствующее изменение было утверждено «Московской биржей». Общество образовано в 2013 году, головной офис компании находится в Краснодаре. Свою деятельность она начала с создания платформы, которая позволяет обрабатывать и рассылать SMS-сообщения. В 2016 году общество получило лицензию виртуального мобильного оператора. С 2017 года предоставляет услуги связи на базе сетей Tele2 по модели Full MVNO. Сейчас оператор обслуживает более 160 тыс. абонентов в 50 регионах России. Компания планирует запустить локальные MVNO-проекты в Эстонии, Польше, Бельгии, Италии, Португалии, Франции, Финляндии, Чехии.

Андрей Ульченко