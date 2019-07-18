АвтоВАЗ уходит в трехнедельный корпоративный отпуск

АвтоВАЗ уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 22 июля по 11 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В это же время будет приостановлена деятельность производственной площадки Lada в Ижевске. В период отпуска на предприятиях группы АвтоВАЗ продолжится плановая модернизация оборудования и ремонтные работы.

По данным компании, запаса товарных автомобилей всех моделей в дилерской сети хватит для обеспечения потребностей покупателей.

Ранее сообщалось, что 3 июля работы производственных площадок в Тольятти и Ижевске были приостановлены из-за срыва поставок комплектующих.

Андрей Сазонов