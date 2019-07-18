Правительство утвердило обновленные правила субсидирование авиарейсов в обход Москвы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах субсидирования авиарейсов внутри страны, минуя Москву. Документ размещен в базе данных нормативно-правовых актов.

Заявки на получение программы можно подавать до 1 октября вместо 1 декабря. Кроме того, субсидии будут выше для перелетов в труднодоступные регионы — повышение коэффициента с 1,25 до 1,8. Для рейсов в аэропорты, объем перевозок через которые в предшествующий год составил менее 100 тыс. пассажиров, коэффициент повышен до 2,1.

В удаленные территории добавили Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, Оренбургскую и Амурскую области, а также Бурятию и Еврейский автономный округ.

Напомним, согласно поручению президента РФ, к 2024 году половина рейсов должны выполняться напрямую, минуя Москву. За 2018 год такие рейсы составляли около 25%. Правительство предложило удвоить субсидирование региональных авиаперевозок в ближайшие три года до 15 млрд руб.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Региональную авиацию накачают субсидиями».