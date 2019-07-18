Белгородские поселковые депутаты не смогли отстоять довыборы в Верховном суде

Верховный суд РФ оставил без изменений решение Белгородского областного суда о роспуске законодательного собрания поселка Разумное. Как сообщила «Ъ-Черноземье» представитель депутатов Екатерина Клоповская, практика Верховного суда показывает, что он восстанавливает в правах ответчиков по искам администраций в аналогичных делах. На нее и опирались разуменские депутаты, обращаясь в высшую инстанцию. Однако, по мнению госпожи Клоповской, и в этом суде «все было решено»: «Нам даже не хотели давать слова».

Напомним, 21 мая судья Белгородского облАнтон Квасов принял решение о роспуске поселкового собрания, большинство мандатов в котором по итогам выборов в сентябре 2018 года досталось оппозиции. Поводом для роспуска стала невозможность собирать депутатами кворум, так как 11 апреля 7 из 15 парламентариев сложили полномочия. На 8 сентября Разуменский избирком назначил досрочные выборы депутатов. Госпожа Клоповская отметила, что она и ее доверители обсуждают намерение обратиться в коллегию Верховного суда и в ЕСПЧ.

Подробнее о том, как Белгородский облсуд рассматривал дело о роспуске поселковых депутатов, в материале ''Ъ-Черноземье'' «Дискуссии приемлемы, но не в этом виде».

Мария Литвинова