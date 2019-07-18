В Ростовской области производство вина выросло на 8%

По итогам первого полугодия 2019 года в Ростовской области объем производства донской винодельческой продукции вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

Как сказано в сообщении, всего за указанный период произведено 173 тыс. декалитров. По данным правительства, сейчас в области вино производят восемь предприятий, еще порядка 20 хозяйств занимаются выращиванием винограда. Отмечается, что для продвижения донской винодельческой продукции будет вестись популяризация местного виноделия, в том числе через развитие событийного и эногастрономического туризма.

Кристина Федичкина