Госкомтранс Башкирии закупит 85 городских автобусов у группы «Транстехсервис»

Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии сегодня отобрал поставщиком 85 автобусов городского и пригородного исполнения малого класса для «Башавтотранса» набережно-челнинскую компанию ООО «Транстехсервис-33» (входит в группу «Транстехсервис» бизнесмена Вячеслава Зубарева). «Транстехсервис-33» был единственным участником закупки начальной стоимостью 189,85 млн руб. Цена, предложенная поставщиком, в материалах тендера не уточняется.

Автобусы на не менее чем 18 посадочных мест должны быть поставлены в республику в течение 18 дней.

До апреля 2020 года власти республики намерены закупить для «Башавтотранса» 589 новых автобусов, из которых 527 — до конца текущего года. Врио главы региона Радий Хабиров заявлял, что предпочтение будет отдано автобусам местного подразделения КамАЗа — Нефтекамского автозавода. «Башавтотранс» — крупнейший эксплуатант техники НефАЗ.

«Транстехсервис-33», по данным kartoteka.ru, в 2018 году заключал четыре госконтракта на общую сумму 9,54 млн руб., в том числе с ГУП «Башавтотранс» на поставку двух пригородных автобусов и одного междугороднего автобуса малой вместимости. В 2017 году выручка общества составила 1,77 млрд руб., чистый убыток — 18,73 млн руб.

Майя Иванова