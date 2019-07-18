«Приезжают действительно со всей России и из стран СНГ» Дмитрий Буткевич — о форуме «Таврида»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о девятой смене, которая прошла в Крыму.

С 2015 года в Крыму функционирует форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». В сезон — с мая по октябрь — сюда съезжаются люди от 18 до 35 лет, подавшие творческие заявки на сайте. Приезжают действительно со всей России и из стран СНГ.

С нынешнего года форум получил постоянную площадку рядом с городом Судак, в бухте Капсель. Здесь уже построена деревня для резидентов и слушателей, шатры для образовательных программ форума, эко-деревня для приглашенных преподавателей и экспертов. Построена и строится, прямо на глазах. Одно из самых сильных визуальных впечатлений — то, как за неделю моего здесь пребывания песчано-каменная почва Капселя (который переводится как «гиблое место») между домиками преобразовывалась в слой чернозема с цветами и небольшими деревьями, дорожками, засыпанными мелким гравием.

В нынешнем году здесь только что прошла девятая смена форума «Таврида 5.0», названная «Контемпорари-арт. Между прошлым и будущим». Участники — более 400 начинающих кураторов, продюсеров, фотографов, художников, скульпторов, теоретиков, арт-критиков и реставраторов из 85 регионов. В конце смены традиционно подвели итоги конкурса грантов, который проводился одновременно с обучающей программой. Соискатели подавали свои заявки и защищали их перед экспертным советом. 82 заявки было подано, отобрано 16 победителей. Общая сумма грантов составила 6 млн руб.

Слушатели различных школ форума по итогам внутренних творческих конкурсов получали различные преференции: кто-то возможность публикации в журнале «Винзавода», кто-то прослушивание курса в одной из московских арт-школ. Стрит-артисты — возможность создать муралы в Мурманске и Черногории.

Я, как эксперт, участвовал в работе школы фотографов, читал лекции, консультировал. Наше направление, кстати, было самым популярным среди слушателей, без преувеличения: из 200 заявок было отобрано 45 участников. По результатам мы устроили выставку из 53 фотографий студентов — репортажных, художественных и портретных. А участники медиа-резиденции сделали фото-проект «Один день из жизни форума».