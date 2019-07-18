Выдача потребкредитов в Краснодарском крае увеличилась за год на 2,6%

В первом полугодии 2019 года банки на Кубани выдали 354,1 тыс. кредитов на покупку потребительских товаров. Это на 2,6% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По количеству выданных потребкредитов Краснодарский край находится на третьем месте в России после Москвы (417,2 тыс. ед.) и Московской области (384,9 тыс. ед.). НА четвертом и пятом местах располагаются Республики Башкортостан (320,8 тыс. ед.) и Татарстан (301,5 тыс. ед.). Самая выкая годовая динамика по выдаче потребительских кредитов отмечена в Москве (+18,3%), Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (+15,8%) и Омской (+15,1%) областях.

В целом по России в первом полугодии 2019 года 9,04 млн потребкредитов, что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (8,82 млн. ед.). По мнению гендиректора НБКИ Александра Викулина, отсутствие заметного роста обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования.

Дмитрий Михеенко