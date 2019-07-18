Удмуртия направит 1,5 млн рублей на повышение квалификации чиновников

Правительство Удмуртии утвердило государственный заказа на мероприятия по профессиональному развитию госслужащих республики, а также профессиональное и дополнительное образование для муниципальных чиновников на 2019 год. Документ за подписью премьера Ярослава Семенова опубликован на официальном сайте правительства республики. Финансирование будет проводится из средств бюджета Удмуртии.

Так, на повышение квалификации 47 госслужащих будет направлено в этом году в целом 568,42 тыс. руб., из них 110,72 тыс. руб. на семь сотрудников администрации главы и правительства Удмуртии. В списке сотрудники 22 ведомств и структур, включая аппарат госсовета и ЦИК, от одного до четырех человек от каждого.

На повышение квалификации муниципальных служащих будет направлено почти 1,03 млн руб. Курсы пройдут 220 чиновников из городов и районов республики, из них 24 — из Ижевска.