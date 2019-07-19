Откуда взялся вирус иммунодефицита

Более полувека одна важнейшая для медицинской науки РНК хранилась в лимфатическом узле, в небольшом кусочке ткани, удаленной у ВИЧ-инфицированного мужчины.

Долгое время этот участок человеческой ткани размером с ноготь на мизинце содержался в защитном блоке из парафина в хранилище старых образцов при Университете Киншасы (Демократическая Республика Конго). Недавно ученые из Университета Аризоны извлекли из этого образца старейший из ныне имеющихся и почти полный вариант генетического кода ВИЧ-1. Полученные данные указывают на то, что вызывающий СПИД вирус начал передаваться от человека к человеку еще в первые два десятилетия XX века.

Чтобы отыскать ВИЧ-положительный образец, ученым пришлось протестировать более 1,5 тыс. препаратов, изъятых у конголезских пациентов для диагностических целей с 1959 по 1967 год в Киншасе (Леопольдвиле). Искомый образец был датирован 1966 годом, он дает полное представление о том, как вирус выглядел в те времена, когда он, еще никем не замеченный, циркулировал по Центральной Африке. Оставалось 15 лет до того, как вспышка необычных инфекций в США привела к открытию нового заболевания, названного СПИДом.

Генетические коды вирусов, поражавших людей на ранней стадии СПИД-эпидемии, использовались учеными, чтобы определить, когда ВИЧ перешел от приматов к людям. Изучая различия в генетических последовательностях вируса, ученые оценивают, как много времени прошло с тех пор, как ныне известные последовательности стали отклоняться от общего исконного источника. Конечно, невозможно точно сказать, когда это случилось, но можно понять, что это произошло до определенного времени: по свежим данным, не ранее 1920-х годов.

По словам руководителя исследования Майкла Воробея, генетические данные 1960-х годов показывают, что популяция вирусов была уже и тогда чрезвычайно разнообразна генетически, то есть вирусы уже какое-то время передавались от человека к человеку. На то, чтобы образовалось такое разнообразие, потребовалось бы, утверждает Майкл Воробей, несколько десятилетий эволюции вируса.

Геннадий Личинский

По материалам https://www.biorxiv.org/content/10.1101/687863v1