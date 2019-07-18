Суд продлил домашний арест Антону Бахаеву на три месяца

Челябинский областной суд продлил срок домашнего ареста бывшему первому заместителю министра экономического развития региона Антону Бахаеву, обвиняемому в получении взятки и растрате бюджетных средств. Мера пресечения будет действовать как минимум до 19 октября с сохранением ранее установленных запретов, сообщает пресс-служба облсуда. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

17 июля Центральный районный суд Челябинска продлил срок домашнего ареста соучастнику Антона Бахаева – директору рекламного агентства «Элефант» Михаилу Смирнову также до 19 октября

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», экс-замминистра, а также руководителя Агентства международного сотрудничества региона Ольгу Алейникову задержали 20 июля 2018 года по подозрению в хищении 3,8 млн руб., выделенных на подготовку и проведение Российско-Казахстанского форума, прошедшего в Челябинске в ноябре 2017 года. В январе 2019 года по этому делу задержали Михаила Смирнова. Он обвиняется в даче взятки и покушении на растрату (ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ).