Пластиковая карта вместит в себя паспорт

В правительстве показали, как будет выглядеть пластиковая карта, которая заменит паспорт. Вице-премьер Максим Акимов вышел к журналистам с прототипом электронного паспорта россиянина. Внешне он напоминает водительское удостоверение или банковскую карту. «Ъ FM» пообщался с жителями стран, где уже внедрили такую технологию, и узнал о ее преимуществах и недостатках. Подробности — у Ивана Якунина.

Фамилия, имя, отчество, год и место рождения, образец подписи, голографическая фотография владельца, QR-код и уникальный номер документа — вот все, что уместилось на небольшой пластиковой карте, помимо флага и герба. В нее встроен чип, просканировав который можно получить сведения и о водительских правах, СНИЛС, ИНН. Все технологии российские, с гордостью заметил Максим Акимов. Используя только один этот документ, владелец получит возможность совершить множество операций, утверждают создатели. И это главное преимущество такой технологии, делится опытом гражданка Израиля Юлия Вагапова: «Ты можешь на сайте менять свои данные, редактировать адрес проживания, приложить какую-то копию договора об аренде жилья, редактировать семейное положение. При этом не нужно ходить ни в какие министерства».

Что известно о новой концепции электронных паспортов Читать далее

Пластиковые карты вместо паспорта или ID, как их называют на Западе, само по себе изобретение неновое. В правительстве готовятся запустить пилотный проект уже в следующем году, а к 2022-му прекратить выдачу бумажных паспортов. Впрочем, это не значит, что все разово перейдут на электронный носитель. Например, на Украине ID внедрили больше трех лет назад, но особую популярность они не обрели, рассказала журналист агентства «Украинские национальные новости» Екатерина Головатая: «Честно говоря, у меня сейчас обычный паспорт, и в моем окружении ими тоже не пользуются. Но если я его потеряю, то у меня будет паспорт нового образца. Мне не принципиально, как выглядит мой текущий документ, в конце концов, мне нравится моя яркая кожаная обложка на нем.

Единственный, наверное, недостаток новых в том, что они выглядят как маленькие карточки, а их легко потерять».

И в этом как раз главный риск, о котором трубят специалисты по компьютерной безопасности. Данные, собранные в одном месте, дают злоумышленникам большее пространство для маневра. Собеседник «Ъ FM» из Польши, публицист Зыгмунд Дзенцеловский, как-то потерял свое удостоверение. Но ущерба удалось избежать, потому что к системе контроля государство привлекло частный сектор. «Один раз я его потерял как раз в Москве. Я тут же позвонил на какую-то линию в Польше и заблокировал ID, чтобы с ней ничего плохого не случилось. Организация, которая содержит информацию о заблокированных удостоверениях личности, создана нашими банками. Поэтому, мне кажется, сейчас достаточно позвонить в свою кредитную организацию и сказать: “Ребята, потерял свое удостоверение личности”. Были случаи, когда злоумышленники производили копию и, когда имели дело с какими-то халатными сотрудниками банков, этим успешно пользовались, получая банковские кредиты на довольно большую сумму».

В правительстве настаивают, что российский документ максимально защищен, и стоимость его подделки в разы выше, чем у бумажного паспорта.

Для проведения операций с электронным документом правительство также разрабатывает мобильное приложение «Мой паспорт». Оно должно быть доступно на всех платформах.