Дворец спорта в Самаре построят на год позже заявленного срока

Управление капитального строительства определилось с подрядчиком для завершения работ по строительству ледового дворца на улице Молодогвардейской. Торги выиграло АО «Волгатрансстрой-9», подавшее единственную заявку на участие в конкурсе.

Стоимость второго этапа строительно-монтажных работ превысит 980,6 млн руб., общая стоимость сооружения составит 2,1 млрд руб. Согласно техническому заданию, строительство спортивного объекта должно завершиться 30 сентября 2021 года. Ранее в правительстве Самарской области сообщали, что ледовый дворец спорта планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году.

Старый ледовый дворец спорта на ул. Молодогвардейской был построен в 1966 году. В декабре 2016 года областные власти приняли решение снести арену и построить на ее месте современный спортивный объект. В итоге дворец спорта был демонтирован в сентябре 2017 года. На его месте было решено построить аналогичный обновленный спорткомплекс.

Планируется, что на территории нового ледового дворца спорта в Самаре будут размещены площадки для керлинга и тренировок хоккеистов и фигуристов. Также в нем разместится хореографический зал и универсальный спортзал.

Андрей Сазонов