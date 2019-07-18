В Краснодаре участились случаи ухода подростков из дома

За шесть месяцев 2019 года в органах полиции Краснодара было зарегистрировано 91 сообщение об уходе подростков из дома. Это на 35 фактов больше, чем за аналогичный период 2018-го. Все ушедшие были найдены и переданы законным представителям. Об этом сегодня, 18 июля, в рамках заседания городской Думы Краснодара сообщил начальник УМВД кубанской столицы Дмитрий Остапенко.

По итогам первого полугодия 2019 года подростковая преступность снизилась на 36,8%. За шесть месяцев несовершеннолетние совершили 79 преступлений, что на 46 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Господин Остапенко уточнил, что из 75 несовершеннолетних, которые нарушили закон, жителями края является 71 подросток. Всего на учете в ОДН городской полиции состоит 535 несовершеннолетних и 262 неблагополучных родителя.

Василий Хитрых