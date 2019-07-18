Центральный МФЦ на ул. Куйбышева начал выдавать загранпаспорта

С 17 июля центральный филиал МФЦ на ул. Куйбышева, 9, начал прием и выдачу документов, содержащих биометрические данные. Другие отделения МФЦ пока продолжат выдавать документы старого образца.

«Ранее загранпаспорта с электронными носителями информации выдавали непосредственно в отделениях по вопросам миграции ГУ МВД. Теперь же написать заявление на получение международного документа, сделать биометрическое фото и пройти дактилоскопию можно в одном из пермских многофункциональных центров»,— пояснил руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов.

Прием граждан будут вести сотрудники полиции. Обратиться за получением заграничного паспорта нового образца в МФЦ можно будет только по понедельникам и средам с 10 до 12 часов по предварительной записи. Для получения услуги через МФЦ необходимо представить квитанцию об оплате госпошлины и российский паспорт. При смене фамилии понадобится документ, подтверждающий данный факт. Мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет потребуется и военный билет. Выдавать готовые паспорта будет также МФЦ.