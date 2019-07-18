Смольный выделил субсидии природоохранному предприятию «Экострой»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении субсидий в 2019 году многопрофильному природоохранному ГУП «Экострой». Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Средства будут предоставляются на возмещение затрат по содержанию, эксплуатации и капремонту плавучей судоподъемно-судоремонтной базы «Невский-1», теплохода «Новгород», а также буксирного катера «Луга», которые закреплены на праве хозяйственного ведения за ГУП.

Общий размер субсидии предприятию в этом году составляет 16,4 млн рублей.