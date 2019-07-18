В Геленджике снесли гостиницу

Владелица гостиницы, расположенной в Геленджике по улице Реавского, по решению суда своими силами осуществила снос объекта размещения. Как сообщили в региональной службе судебных приставов, ранее капитальное строение было признано Геленджикским городским судом самовольной постройкой по иску администрации курорта.

По данным ведомства, владелице гостиницы был дан месячный срок на исполнение решения суда по демонтажу объекта. На земельный участок по улице Раевского был наложен арест в качестве обеспечительной меры. Кроме того, женщине запретили выезд за пределы РФ.

Уточняется, что принудительные меры вынудили предпринимательницу исполнить судебное решение и снести самострой.

Василий Хитрых