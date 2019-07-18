«Кул Шариф» вошел в число самых фотографируемых достопримечательностей России

Мечеть «Кул Шариф» на территории Казанского кремля вошла в число пяти самых фотографируемых достопримечательностей России, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Облако Mail.ru». Его специалисты с помощью компьютерного зрения оценили количество фотографий, загруженных путешественниками в сеть.

Чаще всего в стране снимают Красную площадь и Собор Василия Блаженного в Москве, Дворцовую площадь и сады Петергофа в Санкт-Петербурге.

Тройку самых популярных достопримечательностей мира составили Эйфелева башня в Париже, Колизей и Фонтан Треви в Риме. В топ-10 также вошли Храм Святого Семейства в Барселоне, Собор Парижской Богоматери и Йенский мост в Париже, Пьяцца-дель-Дуомо во Флоренции, Миланский собор, Бурдж-Халифа в Дубае и Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.

“Ъ-Казань”