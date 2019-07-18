Производство молока в Удмуртии увеличилось на 5,8%

Прирост валового производства в Удмуртии по итогам первого полугодия 2019 года составил 5,8%. Надои достигли 383,2 тыс. тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Фермерские хозяйства добились увеличения темпов роста в более чем в два раза, чем крупные сельхозорганизации — 12,2% против 5,3%. На 7,7% увеличили хозяйства объемы реализации молока на перерабатывающие предприятия — 346,2 тыс. тонн по итогам первого полугодия. Лидируют по объемам производства Вавожский, Шарканский и Можгинский районы. По приросту производства молока и объему реализации сырья на первом месте Каракулинский район.

На 1 июля поголовье дойного стада республики составляет 117,1 тыс. коров. Сегодня среднесуточный надой молока на одну корову составляет 19 литров, а средневзвешенная цена реализации – 22,52 руб./кг (без НДС). «По отношению к июню закупочная цена на молоко в республике осталась неизменной. По сравнению же с аналогичным уровнем 2018 года молоко наши предприятия сегодня реализуют на 1,70-1,80 руб./кг дороже. И по нашим данным, корректировки цены в сторону снижения не планируется — если бы эта негативная тенденция имела место, то мы бы ее традиционно почувствовали уже в мае»,— отмечает министр сельского хозяйства Ольга Абрамова.