Тюменская область и «Ростех» договорились о совместных проектах

Госкорпорация «Ростех» и Тюменская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации инфраструктуры региона, внедрения энергосберегающих технологий и создания высокотехнологичной промышленной продукции. Документ подписали генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Господин Чемезов назвал Тюменскую область одним из важных промышленных регионов России. «Территория интенсивно развивается, внедряет передовые технологии в самых разных сферах. Ростех готов оказать региону всестороннюю поддержку в этом своими разработками, комплексными решениями, экспертизой»,— подчеркнул он, добавив, что соглашение позволит «активно взаимодействовать в проектах цифровизации региона, повышать комфортность и безопасность городской среды».

Подписанное соглашение также предусматривает сотрудничество в области внедрения высокотехнологичных методов производства, промышленной робототехники, аддитивных технологий, композитных материалов в различных отраслях экономики Тюменской области, сообщили в пресс-службе губернатора. Александр Моор подчеркнул, что подписанное соглашение даст Тюменской области возможность создавать и продвигать инновационные и цифровые технологии. «В рамках решения задач безопасности городов и инфраструктуры Тюменской области, соглашение предусматривает внедрение интеллектуальной видеоаналитики на основе распознавания лиц»,— сообщил губернатор.