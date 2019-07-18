В биатлонном центре Ханты-Мансийска сняли запрет на работу стрельбища

Росгвардия и Союз биатлонистов России (СБР) договорились устранить юридические противоречия в правилах использования биатлонных стрельбищ, которые привели к запрету стрельбы в биатлонном центре Ханты-Мансийска. На объединенном совещании стороны договорились создать новый нормативный акт, устанавливающий порядок использования стрелковых объектов, сообщили в пресс-службе СБР. По словам первого вице-президента СБР Алексея Нуждова, стрельбище открыто с 17 июля.

Ранее Росгвардия отказалась продлевать разрешение на хранение и использование оружия на стрельбище биатлонного центра из-за несоответствия требованиям безопасности его фронтального заграждения, которое находится менее, чем в 1 км от жилых домов. С подобным запретом столкнулись все биатлонные центры России, находящиеся в черте города.

Мария Деменева