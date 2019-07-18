«Олимпия-Пермь» потребовала с бывшего подрядчика 133 млн рублей

В Арбитражный суд Пермского края на этой неделе поступил иск ООО «Спорткомплекс „Олимпия-Пермь“» о взыскании с ООО «Строительный-монтажный трест №6» (СМТ) 133 млн руб. Иск к производству не принят. Гендиректор ООО «Спорткомплекс „Олимпия-Пермь“» Андрей Шейко не пояснил "Ъ-Прикамье", из чего сложились требования к СМТ. «Это попытка завершить отношения с этой компанией»,— лишь уточнил он.

Как сообщалось ранее, летом 2018 года руководство спортивного комплекса расторгло договор с СМТ №6, который еще в 2016 году получил контракт на реконструкцию здания стоимостью 253,4 млн руб. Договор был расторгнут из-за нарушения условий контракта. Подрядчик успел выполнить около 50% объема работ.

Однако расстаться мирно сторонам не удалось — этой весной СМТ подал в арбитраж к «Олимпии» несколько исков о взыскании денежных средств.

СК «Олимпия», расположенный в Перми, на ул. Мира, 41, состоит из пяти блоков, три из которых эксплуатируются более десяти лет. Еще два — незавершенные, и работами именно в них занимался трест №6.

Изначально ввести в строй блоки № 3 и 4 планировалось в 2017 году. После реконструкции в СК «Олимпия» откроется детский фитнес-центр и детский центр обучения плаванию с тремя бассейнами для разных возрастов. Для взрослых откроется фитнес-центр площадью 4 тыс. кв. м. Здесь планируется также открыть отделение кинезитерапии.

Договор на выполнение работ по реконструкции спорткомплекса в феврале был заключен с ООО «Акрополь М». Стоимость завершения работ составит 199 млн руб.