Долги по зарплате в Пермском крае выросли вдвое

Задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на 1 июля 2019 года составила 16,9 млн руб., по данным Пермьстата. По сравнению с 1 июня 2019 года этот показатель вырос в 2,3 раза.

Наибольший объем просроченной задолженности приходился на организации управления недвижимым имуществом (48% от общей суммы задолженности).

Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность по заработной плате, составила 515 человек. В среднем каждому из них работодатель должен 32,8 тыс. руб.

Просроченную задолженность по заработной плате имели организации пяти муниципальных образований края. Наибольшая сумма задолженности сложилась по городу Кизелу.