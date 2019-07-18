Пассажиропоток в Пулково увеличился на 10,3% за полгода

В январе-июне текущего года петербургский аэропорт Пулково в обслужил более 8,7 млн пассажиров, что на 10,3% превышает показатели за аналогичный период 2018 года. На внутренних рейсах пассажиропоток вырос на 13%, а на международных — на 5,9%, сообщили в компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

За шесть месяцев Пулково обслужил 80 310 взлетно-посадочных операций — на 4,7% больше, чем за тот же период год назад.

В июне 2019 года пассажиропоток аэропорта Пулково составил 1,9 млн человек, что на 3,8% выше результата за июнь прошлого года.