Дорогу до будущей ледовой арены в Новосибирске построят за 158 млн рублей

Власти Новосибирской области объявили тендер на строительство автомобильной дороги от улицы Немировича-Данченко до территории будущей многофункциональной ледовой арены. Как следует из документации к торгам, протяженность дороги составит 0,645 км. Начальная стоимость госконтракта — 158,2 млн руб. Выполнить работы победитель конкурса должен к 1 ноября 2019 года.

Ледовая арена строится к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске и Омске в 2023 году. Общий объем инвестиций в строительство дворца составит 6,7 млрд руб.

Оксана Павлова