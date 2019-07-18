Владелец ростовской винодельни «Кантина» заявил о возможной продаже бизнеса

Глава винодельни «Кантина» Алексей Скляров заявил о намерении продать бизнес из-за нерентабельности, сообщает Donnews.

Как рассказал господин Скляров изданию, ферма сталкивается с «массой проблем». В частности, компании приходится платить много штрафов. Во-вторых, винодельне сложно возместить увеличившийся в этом году до 20% НДС. «Мы производим из того, что выращиваем, у нас нет добавленной стоимости. Если бы мы покупали жижу [импортный виноматериал, из которого производятся винные напитки самого низкого ценового сегмента] из танкера, то могли бы возмещать НДС»,— приводит Donnews слова главы «Кантины». Также глава винодельни пожаловался на налоги, акцизы, энерготарифы и систему отношений с Росалкогольрегулированием.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кантина» зарегистрировано в Анапе Краснодарского края в 2015 году. Основной вид деятельностипредприятия — выращивание многолетних культур. Виноградники «Кантины» находятся под Азовом в Ростовской области и в Анапском районе Краснодарского края. Вся производственная база расположена в Азове. Генеральным директором является Константин Ольховой. Выручка от продажи в 2017 году составила 433 тыс. руб. При этом чистый убыток превысил 1,5 млн руб. Более свежих данных о финансовом состоянии компании не приводится.

Кристина Федичкина