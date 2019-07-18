Шестилетняя девочка утонула в Шарканском районе Удмуртии

По факту происшествия с утонувшей шестилетней девочкой в Шаркане следователи Удмуртии возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». По данным следствия, 16 июля около 17 часов во время купания на реке Шарканка утонула шестилетняя жительница с. Шаркан. Установлено, что четверо детей в возрасте от шести до девяти лет, в том числе погибшая девочка, купалась в месте, не предназначенном для купания, в отсутствие взрослых лиц. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В рамках расследования уголовного дела будут установлено не только непосредственные обстоятельства трагедии, но и причины и условия, которые ей способствовали. В частности, будет установлена роль администрации района и всех взрослых лиц, допустивших бесконтрольное времяпрепровождение детей в условиях, представляющих опасность для их жизни и здоровья.