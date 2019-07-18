На территории PERMM недосчитались двух «красных человечков»

Сегодня ночью пострадал арт-объект группы «PROFESSORS» «Слава труду», сообщает пресс-служба музея современного искусства PERMM. По данным музея, из композиции, расположенной на площадке по адресу: бульвара Гагарина, 24, пропали два «красных человечка». Вместо надписи «Слава труду» теперь значится «Слава тру». Музей обратился с заявлением в полицию.

«Музейная охрана проспала кражу двух букв, вернее двух красных человечков и сегодня мы их разыскиваем. Вопрос почему "Д" и "У" украли? Возможно, из них можно сложить интересное слово, а может быть просто это любовь к красному! Фраза теперь выглядит - "слава тру.."! Если кто-то что-то видел, пожалуйста сообщите! Это катастрофа, потому что по 44 фз, с которым мы теперь живем, мы будем миллиард лет их восстанавливать» - написала в facebook арт-директор PERMM Наиля Аллахвердиева.

Фото: ИА "Местное время"

Отметим, что это не первый акт вандализма в отношении данного арт-объекта. В минувшем феврале неизвестные испортили инсталляцию, переделав ее в «Слава груди».