У предпринимателя из Башкирии в Татарстане изъята из продажи панама с картинкой растения, похожего на коноплю

Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД Набережных Челнов (Татарстан) изъяли из продажи на местном рынке продукцию предпринимателя из Башкирии, которую сочли подозрительной. Речь идет о панаме с изображением листьев растения, похожего на коноплю, сообщает пресс-служба набережно-челнинского управления МВД.

Звонок о продаже такой панамы поступил в полицию «от бдительных граждан», отмечается в сообщении. «Продукция, содержащая признаки пропаганды наркотического средства, изъята и направлена на экспертизу»,— отчитались в УМВД. В отношении предпринимателя возбуждено административное дело по ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств». Если его вина будет признана судом, ему грозит штраф от 40 до 50 тыс. руб. или приостановка деятельности торговой точки на срок до трех месяцев.

Ирина Самойлова