Соискатели в Ростове в среднем рассчитывают на зарплату не менее 40 тыс. рублей

Соискатели в Ростове претендуют на большую зарплату, чем в среднем предлагает работодатели, — к таким выводам пришли эксперты HeadHunter, проанализировали вакансии и резюме на hh.ru за первое полугодие 2019 года. О результатах исследования сообщает пресс-служба сервиса.

Как выяснили аналитики, средняя предлагаемая работодателями зарплата в Ростове составила 35 тыс. руб. В ЮФО более высокое вознаграждение компании предлагают жителям Сочи (42, 5 тыс. руб.). В Краснодаре уровень предлагаемой зарплаты такой же, как в Ростове, а в Волгограде, Астрахани, Ставрополе и Воронеже соискатели могут расчитывать в среднем на зарплату в 30 тыс. руб.

При этом зарплатные ожидания соискателей Ростова-на-Дону выше — сейчас они в среднем рассчитывают на 40 тыс. руб. В Сочи соискатели намерены зарабатывать 50 тыс. руб. Жители остальных городов хотели бы получать 35 тыс. руб.

«В ходе недавнего опроса работодателей, проведенного службой исследований HeadHunter, более 70% рекрутеров заявили, что самая распространенная проблема, с которой они сталкиваются при найме персонала — необоснованно высокие зарплатные ожидания кандидатов»,— отметила руководитель PR-службы макрорегиона Юг компании Алена Манохина, ее слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина