Средняя предлагаемая зарплата в Краснодаре составила 35 тысяч рублей

В первом полугодии 2019 года средняя предлагаемая зарплата в Краснодаре составила 35 тыс. руб. Такие выводы сделали аналитики HeadHunter, основываясь на данных сайта по поиску работы. При этом соискатели в кубанской столице также рассчитывают в среднем на заработную плату в 35 тыс. руб.

Работодатели Сочи готовы платить работникам в среднем 42,5 тыс. руб., а работники в Сочи хотят получать 50 тыс. руб. в месяц.

Для сравнения: в соседнем Ростове-на-Дону средняя зарплата по вакансиям составляет те же 35 тыс. руб., а соискатели хотят 40 тыс. руб. В Волгограде средняя предлагаемая зарплата – 30 тыс. руб., желаемая – 35 тыс. руб. В Ставрополе – 30 и 35 тыс. руб. соответственно.

Как сообщают в HeadHunter, в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го зарплатное предложение выросло незначительно. Больше всего рост предлагаемых зарплат отмечен у линейных руководителей и начинающих специалистов (около 4%). Динамика дохода в ЮФО за год составила 7,96%.

Дмитрий Михеенко