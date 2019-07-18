Павел Рахшмир завершил работу в ПГНИУ

Один из ведущих преподавателей ПГНИУ, почетный профессор университета Павел Рахшмир покидает вуз в связи с выходом на пенсию. Об этом в своих блогах сообщили несколько преподавателей и выпускников университета.

Преподавательская и научная карьера господина Рахшмира связана с классическим университетом. Он закончил вуз в 1958 году, в 1960-м начал работать ассистентом на кафедре новой и новейшей истории истфака. В 1964 году Павел Рахшмир защитил кандидатскую, а спустя 15 лет под руководством Льва Кертмана защитил докторскую диссертацию на тему «Историография западноевропейского фашизма». В 1987 году он стал заведующим кафедрой. Его основные работы посвящены анализу таких идейно-политических течений, как фашизм, либерализм и консерватизм. В этой сфере господин Рахшмир является одним из лучших специалистов в стране.

В неакадемической среде он известен как автор одного из переводов трехтомной биографии Адольфа Гитлера немецкого историка Иоахима Феста. Павел Рахшмир — автор, соавтор и редактор 21 монографии, заслуженный работник высшей школы РФ. Звание почетного профессора ПГНИУ было ему присвоено в 2017 году.