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Фото: Архив пресс-службы

В клубе Powerhouse выступит Dis Fig

25 июля в московском клубе Powerhouse выступит артистка из Нью-Йорка Dis Fig с премьерой нового альбома в формате аудиовизуального шоу «Purge». На протяжении всего сета на экран из кривых зеркал будет проецироваться видео-арт, вдохновленный альбомом артистки. Слушателя ждет абстрактная электроника и отзвук техно.

Фелиция Чэнь, более известная как Dis Fig,— музыкант и композитор, на творчество которой во многом повлиял сложный эмигрантский опыт: родом из семьи китайских эмигрантов в Нью-Джерси, Фелиция переехала в Германию и теперь может на личном примере рассуждать о взаимосвязи стран и целых континентов.

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